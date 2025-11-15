アメリカのトランプ大統領は、牛肉やバナナなど一部の農産品を相互関税の対象から外す大統領令に署名しました。関税政策をめぐって方針転換です。【映像】トランプ大統領の発言「価格を下げるが、米国では競争力がないものだ。トマトやバナナなどは国内生産していない」（トランプ大統領）トランプ大統領は14日、バナナやコーヒー、牛肉など特定の農産品について、相互関税の対象から外す大統領令に署名しました。国内での需要