大分県出身者として初めて内閣総理大臣を務め、１０月に１０１歳で亡くなった村山富市氏に、政府は大勲位菊花大綬章を授与することを決めました。 政府は１４日に開かれた閣議で、１０月に101歳で亡くなった村山富市元首相に対し、正二位に叙するとともに、大勲位菊花大綬章を授与することを決めました。 内閣府はTOSの取材に対し、「首相として阪神大震災など多くの困難な事態に取り組まれた。こうした生前の功績を評価して授与