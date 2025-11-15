ガガガSPが、12月6日に神戸 Harbor Studioにて開催する主催フェス『長田大行進曲2025』の第1弾出演アーティストを発表した。 （関連：Mrs. GREEN APPLE、ONE OK ROCK、いきものがかり……オーガナイズドイベントで見せるアーティストの姿勢） 今回発表されたのは、STANCE PUNKS、セックスマシーン！！、PK shampoo、流血ブリザードの4組。昨年同様にNAGATA STAGEとITAYADO STAGEの2ステӦ