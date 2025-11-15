北海道芽室町の長イモ畑で2025年11月15日、作業事故が発生し、男性（57）が病院に搬送されました。作業事故があったのは、芽室町中伏古4線にある長イモ畑です。11月15日、午前7時ごろ「農作業中にトラクターにひかれた」と男性の親族から消防に通報がありました。警察によりますと、男性は親族などあわせて3人で長イモの収穫をしていたということです。3人はそれぞれ別の作業をしていて、男性はトラクターを運転してい