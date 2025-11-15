14日午後11時55分頃、佐世保市島瀬町の国道35号で、佐世保市名切町に住む米軍基地従業員の男性(64)が軽乗用車にはねられました。 この事故で男性は腰などを強く打ち、佐世保市内の病院に搬送されましたが、骨盤などを骨折して意識不明の重体となっています。 軽乗用車を運転していた佐世保市大潟町の男子大学生(22)にケガはありませんでした。 現場は見通しのよい交差点ですが、付近に横断歩道があったということで、警察が事故