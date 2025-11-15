福島県田村市常葉町山根の「菊の里ときわ」で、ざる菊が見頃を迎えた。２５日頃まで楽しめるという。約８０アールの敷地にざるを逆さにしたような形のざる菊約４０００株が植えられており、ピンクや白、黄の花が所狭しと咲き誇っている。福島第一原発事故までは葉タバコが栽培されていたが、園主の渡辺武一さん（７５）が「被災者を励ましたい」と株を増やしてきた。１２日に訪れた人たちは、辺りに漂う香りも楽しみながら園