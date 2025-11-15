山形県南陽市宮内の熊野大社にそびえる大イチョウが見頃を迎えている。県天然記念物で、高さ約３０メートルの巨木。熊野大社によると樹齢９００年を超えるという。秋晴れとなった１４日は、イチョウの黄色が青空に映え、参拝客らが様々な角度から写真を撮っていた。クマ対策のため小学生の息子らを迎える際に立ち寄った、近くに住む会社員女性（５２）は「毎年見ているが、まさにシンボルツリー」と見入っていた。１５、１