世界遺産の熊野古道風伝峠（三重県御浜町）の麓で１４日朝、朝霧が峠を下る神秘的な現象「風伝おろし」が見られた。風伝峠は周囲の山々より標高が低く谷間となっており、山を越える高さまで発達した霧が風に乗って峠を越えてくる。秋から春にかけて見られる風物詩で、日中と夜間の気温差が大きかった日の翌朝に起きやすいとされる。地元の住民によると、今年は例年に比べて朝の冷え込みが緩い日が多く、発生頻度は低めだとい