国道９号沿いの道の駅「ゆうひパーク三隅」（島根県浜田市三隅町）に、ツーリングを楽しむライダーが立ち寄る「オートバイ神社」が完成した。山陰道の整備が進んだことで国道９号の通行量の減少が見込まれる中、オートバイ神社の設置でゆうひパーク三隅がライダーたちの「聖地」となることを目指す。（桃田純平）ゆうひパーク三隅は２０２１年４月に改装オープン。裏庭からは、日本海と海岸沿いを走るＪＲ山陰線が見える絶景ス