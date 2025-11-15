■東京2025デフリンピック デフサッカー女子日本 0ー5 アメリカ（15日、Jビレッジ福島）【独占】“史上最強”日本のエース・久保建英に柿谷曜一朗が迫る、W杯で一番上を目指せるチャンス「（確率は）今回一番高いんじゃないかな」日本で初開催となる「東京2025デフリンピック」が始まった。この日の夕方から行われる開会式に先立ち、デフサッカー女子日本代表が予選リーグでアメリカと対戦。0−5で敗れ、初戦を勝利で飾ることは