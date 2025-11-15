サッカー・女子アジアチャンピオンズリーグのグループリーグを戦っている日テレ・東京ヴェルディベレーザのDF3村松智子選手が現地ミャンマーでリモート取材に応じました。初戦のネゴヒャン女子蹴球団（北朝鮮）に4-0、2戦目のISPE（ミャンマー）に1-0の勝利を収めたベレーザ。2戦目でFW25ダネル タン選手の決勝点で見せたゴールパフォーマンスについて聞かれると、「前日ぐらいにダネルにゴールパフォーマンスしようって言われまし