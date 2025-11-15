漫才コンビ「トミーズ」雅（65）が15日放送のMBSテレビ「せやねん！」（土曜午前9時25分＝関西ローカル）に出演。9日に行われた、NMB48の2代目キャプテン小嶋花梨（26）の卒業コンサートについて振り返った。小嶋の卒業コンサートは11月9日に大阪市のオリックス劇場で行われた。元メンバーで、初代キャプテンの山本彩（32）らも登場し、小嶋の卒業に花を添えた。小島は33曲を歌唱すると、最後は「幸せな9年半でした。たくさんの愛