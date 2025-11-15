東京・武蔵野市のアパートで火事があり、男性が死亡しました。2歳の男の子ら2人もけがをしています。【映像】建物から炎が上がっている様子午前0時40分ごろ、武蔵野市吉祥寺東町のアパートから火が出ました。ポンプ車など20台以上が出動して、火は約3時間後に消し止められましたが、1階と2階合わせて80平方メートルが焼けました。「すごく燃えている。一瞬で眠気が飛ぶくらい」「火が空の方に上っているくらい」（近隣住民）