政府は近く策定する経済対策で、来年1月〜3月までの電気・ガス料金を、3カ月で6000円以上補助する方向で調整していることがわかりました。【映像】経済対策の規模、昨年度を上回る方向で調整進む政府関係者によりますと、来年1月〜3月までの電気・ガス料金を平均的な家庭で合わせて6000円以上補助する方向です。家計への負担を減らすため、寒さが厳しい1月と2月は補助額を大きくし、3月の補助はその半分にするということです。