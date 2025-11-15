タレントの小倉優子が14日に自身のアメブロを更新。夕食のメニューや自身の体重が増加する理由についてつづった。この日、小倉は「今日は、ワンプレートご飯ではないのですがおかずをまとめました楽ちんが一番」と切り出し、夕食のメニューを紹介。「最近子ども達が大好きなネギダレのチキンをメインにしました！」と述べ「久しぶりに作ったような」という春巻きなどの写真を公開した。続けて「あとは白米、お味噌、納豆のお夕飯で