京都１１Ｒ・デイリー杯２歳ステークス・Ｇ２・馬トク激走馬＝ガリレア２戦目の新潟未勝利（芝１６００メートル）でガラリ一変。主導権を奪い、直線残り２００メートルで他馬にかわされるも、しぶとく差し返し、初勝利を飾った。杉原誠人騎手は「まだまだ緩くて良くなりそうです」と声を弾ませていた。モズアスコット産駒のワンツーだったサウジアラビアロイヤルカップは、勝ち馬エコロアルバに直線大外からかわされたが、残り