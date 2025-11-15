お笑いコンビ・霜降り明星のせいや（33歳）が、11月14日に公開された、白石麻衣公式YouTubeチャンネルの動画に出演。なぜ、せいやの自宅に白石麻衣がいるのか、理由を説明した。霜降り明星・せいやが、白石麻衣のYouTubeチャンネルに出演し「ほんまにまいやんのチャンネルやんな？ なんで俺出てんの？ すごい。しかも俺の家や。いや、意味わからん。いろいろ」と話す。せいやによると、もともとはせいやがYouTubeを収録している“Y