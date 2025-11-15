静岡県・朝霧高原の新鮮な生乳から生まれる『あさぎり牛乳』が、この冬限定の“キャラメルフレーバー”を新発売します♡2025年11月15日（金）より、JR池袋駅 北改札前店と横浜ジョイナス店で登場。ほろ苦く香ばしいキャラメルとやさしいミルクの甘みがとけ合う、寒い季節にぴったりの贅沢スイーツ。とろける口どけと濃厚な味わいで、心も温まるひとときを届けます。 秋冬だけの特別なキャラメルフレӦ