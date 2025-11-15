¡ÖµíÆù¤ÏÀË¤·¤¯¤â¥²¥Ã¥È¤Ê¤é¤º¡×Âç²Ï¥É¥é¥Þ½Ð±é¤Ç¤âÏÃÂê¤Î½÷Í¥¤¬¡¢¤ªÃë¤ÎÀ¸ÊüÁ÷¤ËÊ·°Ïµ¤¤ò¥¬¥é¥ê¤ÈÊÑ¤¨¤¿¥á¥¬¥Í»Ñ¤ÇÅÐ¾ì¤·ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£¡Öº£Æü¤ÏóîÆ£µþ»Ò¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë¡Ø¤Ý¤«¤Ý¤«¡Ù¤ËÀ¸½Ð±é¤·¤Þ¤·¤¿¡ª¡×¤È¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë½ñ¤­¹þ¤ó¤À¤Î¤Ï¿åÌîÈþµª(51)¡£¥É¥é¥Þ¡ÖÌ¼¤ÎÌ¿¤òÃ¥¤Ã¤¿¥ä¥Ä¤ò»¦¤¹¤Î¤Ïºá¤Ç¤¹¤«?¡×(´ØÀ¾¥Æ¥ì¥Ó)¤Ç¶¦±é¤¹¤ëóîÆ£µþ»Ò¤È¡Ö¤Ý¤«¤Ý¤«¡×(¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó)¥­¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤Î¤Þ¤ó¤×¤¯ÃëÂÀÏº¤È¤Î3¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¥¢¥Ã¥×¡£