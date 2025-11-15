「明日はブラジル戦のスタメンを中心に考えていきたいと思っています」11月13日のガーナ戦前日会見で、日本代表の森保一監督が宣言した通り、ガーナ戦の先発メンバーは早川友基（鹿島）と田中碧（リーズ）を除く９人が、10月に歴史的初勝利を挙げたブラジル戦（３−２）と同じ顔ぶれだった。１つのサプライズだったのはボランチ陣。怪我を抱える鎌田大地（クリスタル・パレス）の欠場が事前に決定。田中の先発が濃厚と目されて