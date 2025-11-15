11月15日早朝、静岡県富士市のJR東海道線の踏切で電車とワゴン車が衝突する事故がありました。この事故により、JR東海道線が約2時間半にわたり、運転を見合わせました。 警察やJR東海によりますと、15日午前5時半頃、富士市松岡のJR東海道線梅屋敷踏切で、JR東海道線の静岡発沼津行き上り電車と車が衝突しました。 この事故でワゴン車を運転していた富士市に住む男性(46)が手に軽いけがをしました。この電車には約80人が乗車して