夏以降、米カリフォルニア州で騎乗しているミルコ・デムーロ（46）が14日、サンディエゴ近郊のデルマー競馬場で騎乗し、セシリアストリート（牝2＝L・パウエル、父スタンフォード）に騎乗した2R（芝1600メートル）で渡米後24勝目（米国通算29勝）を挙げた。前走3着からコンビ継続、単勝3.2倍の2番人気で7頭立ての2番枠にゲートイン。好スタートから道中2番手で流れに乗ると3コーナーで先頭に立ち、十分に脚を残して直線へ。2馬