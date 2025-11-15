中国外務省は14日夜、中国人に対して日本への渡航をしばらく避けるよう注意喚起しました。中国外務省の発表は14日深夜、突然でした。中国メディアが一斉に報じ、SNSでも話題になっています。【映像】中国外務省周辺の様子中国外務省は、日本への渡航を自粛するよう求める理由として「日本の指導者が公然と台湾に関する露骨な挑発を行い、人的交流の雰囲気を著しく悪化させた」「在日中国人の身体と生命の安全に重大なリスクを