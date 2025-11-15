女優の菊池桃子（57）が、14日放送のテレビ朝日系「長嶋一茂＆サバンナ高橋のザワつく！路線バスで寄り道の旅」（金曜午後6時50）にスペシャルゲストとして出演。埼玉に在住していたことを明かした。今回は放送日14日の「埼玉県民の日」にちなみ、県内をバス旅。菊池はMCのお笑いコンビ、サバンナの高橋茂雄（49）に「埼玉はいかがでしょうか？」と聞かれると、「埼玉といえば、私だと思いました」。元プロ野球選手のタレント長嶋