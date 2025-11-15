元NHKのフリーアナウンサー有働由美子（56）と元オセロのタレント松嶋尚美（53）が15日、都内で大鵬薬品「今こそ始める！笑顔の毎日のために尿トラブル対策セミナー」に出席した。医学博士の女性医療クリニックLUNAグループ関口由紀理事長とともにトークセッションを行った。頻尿や尿もれの女性用改善薬の大鵬薬品「バップフォーレディ」のCMに出演している有働は「友達から突然、尿漏れについて聞かれることが多い」。松嶋が「