◆第５６回明治神宮野球大会▽２回戦花巻東３―１崇徳（１５日・神宮）４年ぶり２度目出場の花巻東（東北地区代表）が崇徳（中国地区代表）に勝利し、準決勝進出を決めた。元巨人・古城茂幸氏の次男で、花巻東２年の古城大翔三塁手が本塁打を含む２安打１打点の活躍を見せた。同校の一塁側スタンドには、グラウンドに熱い視線を送る父の姿が。０―０の６回２死走者なしから背番号５が左中間へ本塁打を放つと、「びっくりしま