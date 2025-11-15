１１月１５日の京都６Ｒ・２歳新馬（ダート１２００メートル＝１６頭立て）はプリンセスモコ（牝２歳、栗東・藤原英昭厩舎、父シャーラタン）が好位追走から直線で力強く抜け出し３馬身差の快勝。単勝１・７倍の圧倒的１番人気に応えた。勝ち時計は１分１２秒３（良）。シャーラタンの産駒は現２歳が初年度産駒でＪＲＡ初勝利。父は現役時代にアーカンソーダービーなど米の砂Ｇ１を２勝し、２１年サウジＣで２着に健闘した。「