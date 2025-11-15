この先一週間は、北日本や東日本を中心に気圧の変動が大きくなりそうです。東京は明日16日(日)から18日(火)は下降の影響度が大きく、翌日19日(水)は上昇の影響度が大きい予想。気圧の変化による頭痛、首や肩のこり、めまい、全身倦怠感、関節痛、低血圧などに注意が必要です。低気圧や前線が周期的に通過気圧変化の大きい一週間にこの先一週間は、日本付近を低気圧や前線が周期的に通過するため、北日本や東日本を中心に気圧の変