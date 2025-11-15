箸休めにぴったり。ササっと和えるだけ「オクラの梅和え」ご飯の上にドーン！ 甘辛ダレでご飯がすすむ「チキン南蛮」／蓋はのせるだけ弁当（1）「キキ弁」という愛称で、お弁当を詰める動画をSNSで発信しているキキさん。おかずやごはんがお弁当箱からちょっとだけはみ出した、「蓋はのせるだけ」のお弁当は、ボリュームたっぷりで彩りも鮮やか。キキさんがお弁当を詰めながら、おかずや詰め方について説明する軽快で優しい語り口