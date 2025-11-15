今週起きた世界のニュースを伝える「世界のミダシ」。タイ・バンコク近郊の「強盗に起きた予期せぬ事態不運が続きその場で逮捕」についてです。◇タイのショッピングモールにある、金製品を扱う専門店。帽子にマスク姿の1人の男が店の前に立つと、従業員が一斉に逃げ始めます。男が手にしていたのは、拳銃です。男は、カウンターを越えて店の奥へ行き、ショーケースを破壊。中のネックレスなどを次々と取り出していきます