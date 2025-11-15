将棋の藤井聡太王将（23）＝6冠＝、伊藤匠2冠（23）が15日、東京都内で行われた「藤井聡太さんに挑戦！ペコちゃんこども将棋塾2025」にそろって登場し、計100人の小学生相手に指導対局を行った。将棋界のトップ2が同じ会場で指導対局に臨むのは初めてだ。藤井の幼なじみでもある宮島健太四段（26）ら計6人の棋士・女流棋士とともに、午前、午後に別れて各50人の小学生と対局。全8タイトルを分け合う2人が至近距離に並んで指