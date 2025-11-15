「すきやばし次郎」小野二郎さんインタビュー＜上＞東京・銀座の名店「すきやばし次郎」の創業者で、75年にわたり、すしを握り続けてきた希代のすし職人・小野二郎さんが10月27日に100歳を迎えた。これまでの軌跡やすしへのこだわり、すしを取り巻く環境の変化について聞いた。25歳ですしの道へ1925年10月、静岡県に生まれ、二俣町（現・浜松市）で育った。小学生になったのは昭和恐慌の頃で、７歳で割烹(かっぽう)旅館へ奉公