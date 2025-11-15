群馬県藤岡市の山林内で、狩猟中の60歳の男性がクマに襲われました。15日午前9時半ごろ藤岡市三波川の山林内で、男性（60）がクマに襲われました。ケガの程度は分かっていませんが、男性が病院に運ばれる際、意識はなかったということです。男性を襲ったクマは、体重約100キロの成獣とみられています。警察によりますと、15日は狩猟解禁日で、男性は、仲間5人と狩猟をしていて、襲われた際、誰かがクマに向けて発砲したということ