女子プロゴルファーの堀琴音（29）が11月11日、自身のInstagramを更新。日本女子オープン選手権でのメジャー初優勝を祝うパーティーの様子を公開した。「盛大に優勝のお祝いして頂きました」と喜びを記し、仲間たちに感謝の思いをつづっている。 写真には、堀を囲む女子プロ仲間たちが勢ぞろい。全員が「コングラッチュレーション！」の文字入りおそろいTシャツを着て、ケーキを前