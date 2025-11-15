11月15日、B2東地区の福島ファイヤーボンズは、渡邊翔太が全治約4週間の右母指末節骨骨折と診断されたと発表した。 兵庫県出身で現在32歳の渡邊は、181センチ76キロのポイントガード。関西学院高等部から関西学院大学へと進学し、2015－16シーズンにアースフレンズ東京Zでキャリアをスタート。B1でのプレー経験もあり、昨シーズン終了後に神戸ストークスから福島へ