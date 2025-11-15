[11.15 J3第36節](長野U)※14:00開始主審:大坪博和<出場メンバー>[AC長野パルセイロ]先発GK 21 松原颯汰DF 3 冨田康平DF 23 イム・ジフンDF 24 砂森和也MF 5 長谷川雄志MF 8 近藤貴司MF 25 田中康介MF 28 藤川虎太朗MF 33 安藤一哉MF 47 加藤弘堅FW 11 進昂平控えGK 1 田尻健DF 2 酒井崇一MF 10 山中麗央MF 13 小西陽向MF 17 忽那喬司MF 35 イ・スンウォンMF 46 古賀俊太郎FW 18 浮田健誠FW 20 加納大監督藤本主税[テゲバジ