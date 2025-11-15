[11.15 J3第36節](長良川)※14:00開始主審:堀善仁<出場メンバー>[FC岐阜]先発GK 1 茂木秀DF 3 野澤陸DF 20 加藤慎太郎DF 22 文仁柱DF 55 外山凌MF 8 荒木大吾MF 15 山田直輝MF 28 箱崎達也MF 39 泉澤仁MF 97 福田晃斗FW 16 西谷亮控えGK 31 セランテスDF 40 平瀬大MF 7 中村仁郎MF 10 北龍磨MF 14 生地慶充MF 19 松本歩夢FW 27 横山智也FW 29 川本梨誉FW 32 オウイエ・ウイリアム監督石丸清隆[栃木シティ]先発GK 31 相澤ピー