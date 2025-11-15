[11.15 J3第36節](春野陸)※14:00開始主審:宗像瞭<出場メンバー>[高知ユナイテッドSC]先発GK 41 アルナウDF 2 吉田知樹DF 4 小林大智DF 37 深川大輔MF 8 高野裕維MF 16 上月翔聖MF 19 水野颯太MF 26 須藤直輝MF 72 福宮弘乃介MF 88 工藤真人FW 9 新谷聖基控えGK 21 大杉啓DF 3 中田永一DF 5 田辺陽太MF 10 佐々木敦河MF 15 小林里駆MF 66 三好麟大FW 18 東家聡樹FW 20 杉山伶央FW 39 ジョップ・セリンサリウ監督白石尚久[ヴ