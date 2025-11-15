ベガルタ仙台は14日、2003年からトップチームの活動拠点として使用していた「ベガルタ仙台(野村)クラブハウス(仙台市泉区野村)」について、施設の老朽化などに伴い、解体工事を実施することになったと発表した。仙台は公式サイトで「同クラブハウスは、2003年(平成15年)より約22年間にわたり、数多くの選手・スタッフが日々汗を流し、数々の思い出を刻んできた施設です。これまで当クラブを支えてくださった地域、関係者のみな