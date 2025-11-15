整理収納アドバイザーのFujinaoです。「片づけを始めても、なぜか途中で止まってしまう」「何度やってもリバウンドしてしまう」そんな経験はありませんか？実は、お片づけが進まないのは性格の問題ではなく、つまづきやすいポイントがあるから。今回はお片づけのプロが挫折しやすい5つの原因とその乗り越え方をお伝えいたします。【詳細】他の記事はこちら?捨てるのが苦手人は本能的に「手放す」ことに不安を感じやすい生き物です