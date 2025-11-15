山形警察署は15日、酒気帯び運転の疑いで山辺町の会社員の男(35)を逮捕しました。未明に発生した交通事故で発覚しました。 逮捕されたのは山辺町山辺の会社員の男(35)です。 警察によりますと、男は酒気を帯び、呼気1リットルにつき0.25ミリグラム以上のアルコールを体に保有する状態で、15日午前3時50分ごろ、山形市清住町二丁目の道路で、軽乗用車を運転した疑いです。男は同所の信号交差点を直進する際に右側から直進し