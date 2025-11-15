ICExが3月22日にパシフィコ横浜 国立大ホールで行われる＜ICEx 3rd Anniversary Concert “ICEx School”＞のチケット完売を受け、新たに”結成3周年となる記念すべき3月31日”に＜ICEx 3rd Anniversary Concert 2026 “ICEx After School”＞を豊洲PITにて開催することを発表した。本公演は＜ICEx School＞の『放課後』をテーマにしたタイトルで、＜ICEx School＞のアナザーストーリーとして楽しめる内容となっている。チケットは