管理栄養士・ナチュラルフードコーディネーターのゆきぼむです。みなさん、給食のお気に入りメニューは何でしたか？今回は、懐かしい気持ちになれる「給食のミートソーススパゲッティ」のレシピを紹介します。トマトケチャップの甘酸っぱさが美味しく、ほっとする味わいが魅力。つい子どもの頃の気持ちに戻っちゃいますよ。【詳細】他の記事はこちら給食のミートソーススパゲッティを作るのにかかる時間約15分給食のミートソースス