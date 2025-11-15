ダイソーをパトロールしていると、季節もの売り場でなんと電気ひざ掛けを発見しました！お値段は1,000円とダイソーにしてはお高いですが、他所で買うと3,000円くらいはするアイテムなので、コスパは◎果たして温かくなるのか…実際に使ってみたので正直レビューしていきます！この機会に要チェックです♪【詳細】他の記事はこちら商品情報商品名：USB式ひざ掛け（LGY）価格：￥1,100（税込）サイズ（約）本体サイズ：W80cm×D0.5cm