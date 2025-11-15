先日、参議院議員の泉房穂氏は、会派に属さない議員が、専門分野であっても「特別委員会」に入れないルールについて指摘した。【映像】「AI得意なのに入れない」安野貴博氏が訴える様子（実際の映像）「例えば、『チームみらい』の安野貴博代表の場合、特別委員会には所属できない状況『デジタル社会の形成及び人工知能の活用等に関する特別委員会』があるにもかかわらずだ。もったいないことだと私は思う」（泉房穂氏のXより）