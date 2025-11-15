イングランド・プレミアリーグのマンチェスター・シティーが、スペイン１部レアル・マドリードのイングランド代表ＭＦ（２２）の獲得チャンスをうかがっている。ベリンガムは２０２３年夏に加入した現所属クラブで主力として活躍する中、スペインメディア「フィジャヘス・ネット」によると、マンチェスターＣは、今季から指揮を執るシャビ・アロンソ監督とベリンガムの関係が悪化していることで、これを好機ととらえ来夏に１億