元「オセロ」のタレント・松嶋尚美が１５日、東京・築地の浜離宮朝日ホールで「今こそ始める！笑顔の毎日のために尿トラブル対策セミナー」にフリーの有働由美子アナウンサーと出席した。セミナーには会場約３００人、オンライン約１６００人が集まった。松嶋は「尿意もよおしたら立ってもらってけっこうなんで」と呼びかけ。「私たちも手をあげてお互いフォローしましょう」と有働と顔を見合わせた。若い頃から尿トラブル