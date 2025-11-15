１１月１５日の東京６Ｒ・２歳新馬（牝馬限定、芝１６００メートル＝１４頭立て）は、３番人気のマスターソアラ（牝、美浦・蛯名正義厩舎、父シスキン）が、直線で鋭く差し切ってデビュー戦を白星で飾った。１７年の中日新聞杯を制したメートルダールを伯父に持つ血統。勝ち時計は１分３４秒８（良）。五分のスタートを決めて、道中は９番手にじっくり構えた。直線ではスムーズに外へ持ち出し、ゴーサインを出すとグングンと加