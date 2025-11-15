3年連続4度目のMVP受賞米大リーグ・ドジャースの大谷翔平投手は13日（日本時間14日）、2025年シーズンのナ・リーグMVPに選出された。3年連続4度目の満票受賞。元メジャー選手は、偉大さに「飽きないで」と異例のお願いをしている。米ポッドキャスト番組「ファウル・テリトリー」公式Xは、大谷のMVP受賞についてホストたちが語る動画を公開。元MLB捕手のエリック・クラッツ氏は「これは、ドジャースと契約している残り8年の間は