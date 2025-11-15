朝ドラ「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌っているハンバートハンバートが、「第76回紅白歌合戦」に出場することが決まり、11月14日に公開されたNHK公式YouTubeチャンネルの動画で「なんかちょっと寿命が縮んだり伸びたり」したと語った。朝ドラ「ばけばけ」の主題歌「笑ったり転んだり」を歌っているハンバートハンバートが紅白歌合戦出場歌手発表会見に出演し、会見終了後インタビューに対応。佐野遊穂は「ああいう形